СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Около 300 тысяч человек выехали до закрытия дорог из Уханя, изолированного из-за распространения коронавируса, сообщает газета Beijing News.
По данным газеты, по направлению к Пекину выехали 16 поездов, к Чанша - 42, еще 26 - к Гуанчжоу.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.