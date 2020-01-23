В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата

"Внести изменение в пункт 3 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № 56-р, заменив цифры "11" на цифры "12", - говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Позже депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.