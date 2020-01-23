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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-23T20:22+0300
https://ria.ru/20200123/1563801558.html
В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/01/1563710160_0:43:2623:1518_1036x0_80_0_0_53fb79ad08ba41e4dfed988337f1e6e0.jpg
РИА Новости

В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата

20:22 23.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, уточняющее количество заместителей руководителя аппарата правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Внести изменение в пункт 3 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 января 2020 года № 56-р, заменив цифры "11" на цифры "12", - говорится в сообщении.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов
Вчера, 19:35Формирование нового правительства
Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Ранее Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Позже депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФПолитика
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