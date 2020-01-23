Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T20:16+0300
https://ria.ru/20200123/1563801276.html
Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/153220/77/1532207789_0:120:4185:2474_1036x0_80_0_0_8028507930334926e8829547e0f3a7d9.jpg
РИА Новости

Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве

20:16 23.01.2020
492
© AP Photo / Matthias SchraderМаркус Зодер в Баварском парламенте после того как он вновь избран премьер-министром Баварии. 6 ноября 2018
Маркус Зодер в Баварском парламенте после того как он вновь избран премьер-министром Баварии. 6 ноября 2018
© AP Photo / Matthias Schrader
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Бавария в ФРГ Маркус Зедер на следующей неделе посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
"Визит согласован с федеральным правительством и (канцлером Германии - ред.) Ангелой Меркель", - заявил Зедер немецкому агентству dpa, отметив, что речь идет о "рабочем визите".
По данным агентства, встреча запланирована на 29 января, вместе с Зедером Москву посетят глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и глава государственной канцелярии Баварии Флориан Херман.
В программе визита также встреча Зедера с мэром Москвы Сергеем Собяниным и с представителями гражданского общества.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
11 января, 18:36
Россия ценит позицию Германии по "Северному потоку — 2", заявил Путин
2200004
Обсудить 0
Маркус ЗедерВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал идею Путина о встрече лидеров пяти держав
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
Автомобили спецслужб у отеля Байеришер Хоф, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле
В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Эсмаил Каани
В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель анонсировала темы саммита ЕС-Китай в Лейпциге
Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 14 июля 2018
Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В Белом доме отказались комментировать решение Трампа по "сделке века"
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Неаполь
В Италии распродают дома за один евро
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
13:29Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль
13:25Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
13:24Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
13:24Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу
13:24Умер исполнительный директор ВОЗ, доктор Питер Салама
13:23Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
13:21В парижской больнице отказались комментировать информацию о Виннике
Лента новостейМолния