Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Бавария в ФРГ Маркус Зедер на следующей неделе посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
"Визит согласован с федеральным правительством и (канцлером Германии - ред.) Ангелой Меркель", - заявил Зедер немецкому агентству dpa, отметив, что речь идет о "рабочем визите".
По данным агентства, встреча запланирована на 29 января, вместе с Зедером Москву посетят глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и глава государственной канцелярии Баварии Флориан Херман.
В программе визита также встреча Зедера с мэром Москвы Сергеем Собяниным и с представителями гражданского общества.