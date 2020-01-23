Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран

ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондон ждет от правительства РФ деталей касательно предложения президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем, заявил РИА Новости представитель британского правительства.
Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Мы ждем от российского правительства дальнейших деталей касательно данного предложения", - заявил представитель правительства Великобритании.