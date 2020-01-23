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Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
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РИА Новости

Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран

20:08 23.01.2020 (обновлено: 20:22 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондон ждет от правительства РФ деталей касательно предложения президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем, заявил РИА Новости представитель британского правительства.
Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Мы ждем от российского правительства дальнейших деталей касательно данного предложения", - заявил представитель правительства Великобритании.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 17:25
Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН
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Совет Безопасности ООНФорин-офисВладимир ПутинВеликобританияФранцияКитайРоссияСШАВ мире
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