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Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
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РИА Новости

Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей

19:57 23.01.2020 (обновлено: 19:58 23.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина
ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Власти города Ухань китайской провинции Хубэй пытаются справиться с паникой жителей, которые практически изолированы внутри города из-за вспышки коронавируса и скупают в супермаркетах все подряд на случай, если карантин в ближайшее время не снимут.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
В социальных сетях в четверг активно распространяются видео, на которых люди в спешке набивают продуктами тележки, вступают в перепалки и драки в попытке ухватить побольше овощей с полупустых полок. Жители города публикуют фотографии пустых полок и ценников в магазинах, где цены даже на овощи слишком завышены, к примеру, цена за полкило китайской капусты в одном из супермаркетов достигала 80 юаней (около 11 долларов).
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Одна из жительниц города Чэнь Мин с самого утра забила тревогу, так как на рынке, где она покупает продукты много лет, цены выросли вдвое из-за закрытия города на карантин. Другой пользователь поделился сообщением, что в супермаркете возле его дома все раскупают лапшу быстрого приготовления в очень больших количествах. При этом сами супермаркеты заверяют, что проблем с запасами продовольствия и с доставкой из-за карантина не предвидится.
Власти города обратили внимание на жалобы жителей города и, по словам представителя управления по контролю за рынком провинции Хубэй Чэнь Чжуана, сообщения населения были проанализированы и проверены компетентными органами, в результате чего власти распорядились, чтобы цены на сельскохозяйственную продукцию в городе поддерживались на стабильном уровне.
Во второй половине дня управление направило 13 инспекционных групп в различные районы города для проверки цен на продукты на рынках и в супермаркетах, и, по последним данным, цены сохраняются на стабильном уровне, наблюдается лишь нехватка овощей, "вызванная мародерством".
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Корреспондент РИА Новости направилась в супермаркеты Пекина, чтобы выяснить, охватила ли паника и жителей столицы. В супермаркете WuMart в районе Дунчэн покупатели вели себя как обычно, долго крутили товар в руках, переговаривались с продавцами о том, какой лучше кусок мяса или пучок зелени взять. Одна из покупательниц, выбиравшая крабов, на вопрос РИА Новости о том, не боится ли она заразиться вирусом, ответила, что эти крабы из провинции Шаньдун, а не из провинции Хубэй, поэтому она не переживает. Женщина добавила, что к ней приедут родственники на Новый год и она активно готовится ко встрече гостей.
К удивлению корреспондента, в супермаркете многие люди были без защитных масок, хотя на входе в сам супермаркет сразу предупредили, что маски закончились, а новый завоз пока не планируется.
В расположенном неподалеку супермаркете с импортными продуктами ажиотажа также не наблюдалось, как обычно в это время (около 17.00) здесь было до 10 посетителей, которые неспешно выбирали продукты на переполненных полках.
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