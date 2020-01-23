В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в Китае , 80-летний мужчина скончался в среду вечером в северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении комитета провинции по вопросам здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 23.30 четверга число погибших достигло 18, зараженных - 639 человек, вирус пока не добрался лишь до Тибетского автономного района, провинции Цинхай и Внутренней Монголии, хотя здесь есть один случай с подозрением на заражение.

Мужчина родом из уезда Наньпи городского округа Цанчжоу на протяжении двух месяцев проживал у родственников в городе Ухань, после возвращения домой мужчина стал жаловаться на одышку, он обратился в больницу, где у него выявили и повышенное давление, и хронический бронхит, и эмфизему легких. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался вечером 22 января.

После изучения истории болезни и клинических исследований, 23 января группа экспертов подтвердила, что мужчина был заражен новым типом коронавируса, все 76 человек, с кем он вступал в близкий контакт, были под наблюдением врачей до вечера 22 января, никаких симптомов заболевания у них не выявлено.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.