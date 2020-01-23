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В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
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РИА Новости

В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя

19:50 23.01.2020 (обновлено: 20:38 23.01.2020)
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в Китае, 80-летний мужчина скончался в среду вечером в северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Таким образом, по состоянию на 23.30 четверга число погибших достигло 18, зараженных - 639 человек, вирус пока не добрался лишь до Тибетского автономного района, провинции Цинхай и Внутренней Монголии, хотя здесь есть один случай с подозрением на заражение.
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Мужчина родом из уезда Наньпи городского округа Цанчжоу на протяжении двух месяцев проживал у родственников в городе Ухань, после возвращения домой мужчина стал жаловаться на одышку, он обратился в больницу, где у него выявили и повышенное давление, и хронический бронхит, и эмфизему легких. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался вечером 22 января.
После изучения истории болезни и клинических исследований, 23 января группа экспертов подтвердила, что мужчина был заражен новым типом коронавируса, все 76 человек, с кем он вступал в близкий контакт, были под наблюдением врачей до вечера 22 января, никаких симптомов заболевания у них не выявлено.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме и Таиланде.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьВ мире
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