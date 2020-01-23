ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области развития инноваций в отрасли минеральных удобрений и АПК подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития инноваций в отрасли минеральных удобрений и АПК подписали ФосАгро и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"), сообщает пресс-служба ФосАгро.

"Стороны договорились вместе работать над созданием инфраструктуры для внедрения современных технологий в агропромышленном комплексе. Для этого ФосАгро и "Иннопрактика" создадут корпоративный инкубатор идей для отбора уникальных инновационных решений с целью их внедрения в современную систему питания растений и управления урожайностью и качеством сельскохозяйственных культур", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, ФосАгро и "Иннопрактика" совместно с ведущими сельскохозяйственными НИИ и вузами займутся разработкой и развитием профессиональных стандартов подготовки специалистов российского агропромышленного комплекса с учетом актуальных потребностей и реализации приоритетных задач по увеличению объемов производства и экспорта продукции АПК.

По словам генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, сотрудничество ФосАгро с "Иннопрактикой" станет важным элементом системы развития инноваций и повышения эффективности как компании, так и отрасли минеральных удобрений и агрохимии в целом.

"Мы заинтересованы в совместной работе в области поиска новых инновационных идей, сотрудничестве в развитии системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК, которые будут готовы эти инновации внедрять и использовать", - отметил Гурьев.

При этом он выделил особенно перспективной и важной областью взаимодействия разработку новых типов экологически безопасных удобрений и средств защиты растений.