ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области развития инноваций в отрасли минеральных удобрений и АПК подписали ФосАгро и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"), сообщает пресс-служба ФосАгро.
"Стороны договорились вместе работать над созданием инфраструктуры для внедрения современных технологий в агропромышленном комплексе. Для этого ФосАгро и "Иннопрактика" создадут корпоративный инкубатор идей для отбора уникальных инновационных решений с целью их внедрения в современную систему питания растений и управления урожайностью и качеством сельскохозяйственных культур", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, ФосАгро и "Иннопрактика" совместно с ведущими сельскохозяйственными НИИ и вузами займутся разработкой и развитием профессиональных стандартов подготовки специалистов российского агропромышленного комплекса с учетом актуальных потребностей и реализации приоритетных задач по увеличению объемов производства и экспорта продукции АПК.
По словам генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, сотрудничество ФосАгро с "Иннопрактикой" станет важным элементом системы развития инноваций и повышения эффективности как компании, так и отрасли минеральных удобрений и агрохимии в целом.
"Мы заинтересованы в совместной работе в области поиска новых инновационных идей, сотрудничестве в развитии системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК, которые будут готовы эти инновации внедрять и использовать", - отметил Гурьев.
18 декабря 2019, 22:23Глава ФосАгро предложил создать нацрейтинг достижений ЦУР
При этом он выделил особенно перспективной и важной областью взаимодействия разработку новых типов экологически безопасных удобрений и средств защиты растений.
"Они будут использоваться для производства сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками под брендом "Зеленого стандарта". Компания "ФосАгро" - активный участник проектов в рамках его создания, - заявил генеральной директор компании, выразив уверенность в том, что объединение компетенций поможет получить значительный синергетический эффект.