Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной

Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 14 июля 2018

ВИФЛЕЕМ, 23 янв – РИА Новости. Россия понимает озабоченности палестинской стороны в процессе палестино-израильского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин

"Российско-палестинские отношения имеют давние корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях, и вы сейчас о них только что упомянули. Мы готовы наращивать это взаимодействие", - сказал он в начале встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Это касается экономики, гуманитарной сферы, и это касается, конечно, вопросов, связанных с израильским урегулированием. Понимаю ваши озабоченности в этой сфере", - добавил глава российского государства.

В ходе беседы с Аббасом он также выразил намерение обсудить с ним и ситуацию в регионе в целом.