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Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
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РИА Новости

Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной

19:48 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 14 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 14 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВИФЛЕЕМ, 23 янв – РИА Новости. Россия понимает озабоченности палестинской стороны в процессе палестино-израильского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российско-палестинские отношения имеют давние корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях, и вы сейчас о них только что упомянули. Мы готовы наращивать это взаимодействие", - сказал он в начале встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
"Это касается экономики, гуманитарной сферы, и это касается, конечно, вопросов, связанных с израильским урегулированием. Понимаю ваши озабоченности в этой сфере", - добавил глава российского государства.
В ходе беседы с Аббасом он также выразил намерение обсудить с ним и ситуацию в регионе в целом.
"И, конечно же, ждем вас в мае этого года в Москве", - добавил Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
03:53
Межгосударственные отношения России и Палестины
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Махмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестинаВ мире
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