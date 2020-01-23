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Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
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РИА Новости

Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"

19:45 23.01.2020 (обновлено: 19:47 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Махмуд Аббас . Архивное фото
ВИФЛЕЕМ, 23 янв – РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение обсудить ближневосточную "сделку века" президента США Дональда Трампа, а также "аннексию" Израилем палестинских земель.
"Безусловно, нам необходимо обсудить ряд проблем. Я имею в виду, прежде всего, заявление Израиля об аннексии палестинских земель, возможность объявления второй части "сделки века" Трампа - как мы знаем, первую часть американцы уже обнародовали - а также вопрос проведения парламентских и президентских выборов в государстве Палестина", - сказал он в начале встречи с Путиным.
Одновременно Аббас поблагодарил российскую сторону за постоянную поддержку палестинской администрации и обратил внимание, что Москва никогда не упускает возможность обратить внимание мирового сообщества на проблемы палестинцев.
"Хочу поприветствовать уважаемого господина Путина, президента Российской Федерации, моего личного друга, друга всего палестинского народа, который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и всячески оказывает нам разностороннюю поддержку. Мы к этому очень привыкли", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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Межгосударственные отношения России и Палестины
По словам Аббаса, палестинские власти придают очень большое значение регулярному обмену визитами на высшем уровне, что позволяет сверять часы и обмениваться мнениями по всем актуальным вопросам.
"Также хочу выразить вам признательность за поддержку, я имею в виду политическую, экономическую, культурную, финансовую поддержку, и поддержку в сфере безопасности, которую вы оказываете палестинцам", - сказал Аббас.
"Нельзя не поблагодарить вас за поддержку и работу, которую вы ведете в нашем непосредственном окружении. Я имею в виду арабский мир. Видим это как подтверждение того, что для Российской Федерации дела арабского мира важны, Россия всегда присутствует в арабском мире и работает над решением его проблем", - сказал он.
Кроме того, Аббас выразил надежду, что ему удастся лично поздравить Путина с годовщиной победы над фашизмом в мае текущего года в Москве.
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