В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке

Старшинов подчеркнул, что проблема с лекарственным обеспечением жизненно важными препаратами в субъектах по-прежнему не решена и носит системный характер, несмотря на поручения президента России Владимира Путина правительству РФ. Необходимо уделить особое внимание проведению закупок жизненно важных лекарств в российских регионах, отметил он.

"Генпрокуратура после нашего запроса провела ряд проверок, которые выявили нарушения в работе комитета по здравоохранению Волгоградской области, и вынесла представление. Были вскрыты нарушения в деятельности государственных учреждений здравоохранения при назначении пациентам указанной категории лекарственных препаратов и выдаче на них льготных рецептов. Не выявлены нарушения в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге", - заключил Старшинов.