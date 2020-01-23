В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" просит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверить информацию об отсутствии жизненно важных лекарств в Камчатском крае и обеспечить оперативную закупку препарата для лечения муковисцидоза, сообщает пресс-служба ЕР.
Сопредседатель правозащитного центра "Единой России", депутат Государственной Думы Михаил Старшинов рассказал, что региональный минздрав затянул с приобретением препарата для 13-летней жительницы региона, сомневаясь в его эффективности. При этом Минздрав России ранее оформил ей именное разрешение на выдачу препарата. По словам Старшинова, состояние ребенка за восемь месяцев значительно ухудшилось, и, если в течение нескольких недель вопрос не будет решен, то придется еще раз проходить длительную процедуру согласования закупки в федеральном Минздраве.
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"В связи со сложившейся ситуацией он (Старшинов - ред.) просит Мурашко проверить факты нарушений в обеспечении данной категорией препаратов министерством здравоохранения Камчатского края", - сообщает пресс-служба партии.
Старшинов подчеркнул, что проблема с лекарственным обеспечением жизненно важными препаратами в субъектах по-прежнему не решена и носит системный характер, несмотря на поручения президента России Владимира Путина правительству РФ. Необходимо уделить особое внимание проведению закупок жизненно важных лекарств в российских регионах, отметил он.
"Генпрокуратура после нашего запроса провела ряд проверок, которые выявили нарушения в работе комитета по здравоохранению Волгоградской области, и вынесла представление. Были вскрыты нарушения в деятельности государственных учреждений здравоохранения при назначении пациентам указанной категории лекарственных препаратов и выдаче на них льготных рецептов. Не выявлены нарушения в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге", - заключил Старшинов.