Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Госдепартамент США призвал соблюдать особую осторожность при поездках в Китай из-за опасности нового коронавируса , свидетельствует распространенная в четверг рекомендация.

"Будьте предельно бдительны во время поездок в Китай из-за нового коронавируса, происходящего из Уханя ", - говорится в опубликованном на сайте госдепартамента сообщении. Рекомендация относится ко второму уровню - не рекомендует отказываться от поездок, а лишь напоминает о необходимости повышенной осторожности.

Согласно рекомендациям госдепартамента, гражданам США, направляющимся в Китай, следует избегать контактов с больными людьми, не посещать рынки, где могут продаваться животные, не употреблять в пищу сырое мясо, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим раствором.

"Для контроля распространения коронавируса власти Китая приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с Уханем. Учитывайте, что это может повлиять на запланированные поездки по Китаю", - предупреждает госдеп.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. В США был выявлен один случай заболевания у человека, он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших аэропортах США.