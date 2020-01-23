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Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
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РИА Новости

Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай

19:37 23.01.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Госдепартамент США призвал соблюдать особую осторожность при поездках в Китай из-за опасности нового коронавируса, свидетельствует распространенная в четверг рекомендация.
"Будьте предельно бдительны во время поездок в Китай из-за нового коронавируса, происходящего из Уханя", - говорится в опубликованном на сайте госдепартамента сообщении. Рекомендация относится ко второму уровню - не рекомендует отказываться от поездок, а лишь напоминает о необходимости повышенной осторожности.
Согласно рекомендациям госдепартамента, гражданам США, направляющимся в Китай, следует избегать контактов с больными людьми, не посещать рынки, где могут продаваться животные, не употреблять в пищу сырое мясо, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим раствором.
"Для контроля распространения коронавируса власти Китая приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с Уханем. Учитывайте, что это может повлиять на запланированные поездки по Китаю", - предупреждает госдеп.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. В США был выявлен один случай заболевания у человека, он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших аэропортах США.
В ВОЗ пока призвал не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
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