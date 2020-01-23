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2020-01-23T19:43+0300
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Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
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РИА Новости

Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым

19:36 23.01.2020 (обновлено: 19:43 23.01.2020)
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© Фото : Официальный сайт ГБУК г. Москвы "Театр Содружество Актеров Таганки"Артист "Содружества актеров Таганки" Данила Перов
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
© Фото : Официальный сайт ГБУК г. Москвы "Театр Содружество Актеров Таганки"
Артист "Содружества актеров Таганки" Данила Перов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России актером Данилой Перовым состоится 24 января в 11 часов в московском театре "Содружество актеров Таганки", в котором работал актер, сообщили РИА Новости в театре.
"Двадцать второго января скоропостижно скончался актер нашего театра Данила Перов. Прощальная панихида пройдет 24 января в 11 часов в нашем театре "Содружество актеров Таганки. А в 13.00 состоится отпевание в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках", - сообщил представитель театра.
Он добавил, что захоронение состоится на Троекуровском кладбище, но время пока уточняется.
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КультураДанила ПеровСодружество актеров ТаганкиМоскваРоссия
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