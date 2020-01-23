Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым

"Двадцать второго января скоропостижно скончался актер нашего театра Данила Перов. Прощальная панихида пройдет 24 января в 11 часов в нашем театре "Содружество актеров Таганки. А в 13.00 состоится отпевание в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках", - сообщил представитель театра.