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Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
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РИА Новости

Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи

19:31 23.01.2020
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© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Новые концепты плацкарта
Новые концепты плацкарта
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует показать макет новейшего плацкарта в ряде городов, в том числе в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
"Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Тверь", - перечислил Иванов. Он уточнил, что, в частности, в Сочи макет будет показан в рамках РИФ.
Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в натуральную величину была представлена в ноябре и позднее выставлена на Казанском вокзале. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе.
По словам Иванова, более 300 тысячам посетителей на Казанском вокзале была представлена возможность принять участие в опросе. Оценку концепции "понравилось" дали 90% респондентов, причем 68% опрошенных поставили оценку "очень понравилось". Предложенный дизайн понравился 93% респондентам, в то время как комфорт концептуального дизайна - 88%.
ФПК в течение 2020 года представит еще две концепции интерьера некупейных вагонов в виде полноразмерных макетов. По итогам рассмотрения трех концепций будет выбран итоговый дизайн нового некупейного вагона для серийного производства.
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Российский Инвестиционный ФорумПетр ИвановФедеральная пассажирская компанияРЖДТрансмашхолдингЭкономика
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