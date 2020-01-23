Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи

"Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Тверь", - перечислил Иванов. Он уточнил, что, в частности, в Сочи макет будет показан в рамках РИФ.

По словам Иванова, более 300 тысячам посетителей на Казанском вокзале была представлена возможность принять участие в опросе. Оценку концепции "понравилось" дали 90% респондентов, причем 68% опрошенных поставили оценку "очень понравилось". Предложенный дизайн понравился 93% респондентам, в то время как комфорт концептуального дизайна - 88%.