В России не будут вводить вагоны для курящих

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) пока не планирует фитнес-вагоны в поездах и не будет вводить вагоны для курящих, сообщил на встрече с журналистами гендиректор компании Петр Иванов.
Ранее общественники предлагали вслед за возвращением курилок в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Замгендиректора ФПК Константин Торубаров говорил журналистам, что холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах или создавать отдельные помещения для этого в них.
"Позиция ФПК по поводу создания дополнительных условий для курящих пассажиров однозначная: мы не планируем изменять эти условия", - ответил Иванов в четверг на вопрос, будут ли включены в составы поездов вагоны для курящих.
Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов ранее говорил журналистам, что тренажерные залы могут появиться в российских поездах дальнего следования.
"Вопрос разработки дополнительных зон в поездах дальнего следования, таких, как вагон-спортивный зал, пока не рассматривается", - сказал гендиректор ФПК о планах включения в состав поездов таких вагонов.
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Иванов отметил, что ФПК активно прорабатывает вопрос о создании в поездах детских купе, которые действительно востребованы пассажирами с детьми. "Проведены предварительные переговоры с производителями вагонов о создании в купейных вагонах детских купе, в которых будет предусмотрен соответствующий интерьер и соответствующий уровень сервиса", - рассказал он.