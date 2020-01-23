В России не будут вводить вагоны для курящих

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) пока не планирует фитнес-вагоны в поездах и не будет вводить вагоны для курящих, сообщил на встрече с журналистами гендиректор компании Петр Иванов

Ранее общественники предлагали вслед за возвращением курилок в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Замгендиректора ФПК Константин Торубаров говорил журналистам, что холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах или создавать отдельные помещения для этого в них.

"Позиция ФПК по поводу создания дополнительных условий для курящих пассажиров однозначная: мы не планируем изменять эти условия", - ответил Иванов в четверг на вопрос, будут ли включены в составы поездов вагоны для курящих.

Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов ранее говорил журналистам, что тренажерные залы могут появиться в российских поездах дальнего следования.

"Вопрос разработки дополнительных зон в поездах дальнего следования, таких, как вагон-спортивный зал, пока не рассматривается", - сказал гендиректор ФПК о планах включения в состав поездов таких вагонов.