Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде . Архивное фото

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде

Накануне до 26 марта был продлен срок содержания под стражей самому Абызову. В четверг суд продлил меру пресечения бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, замгендиректору "Ру-Кома" Михаилу Русакову, директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг и главному бухгалтеру ООО СП "Нибулон" филиала "Новопсковский" гражданке Украины Инне Пикаловой.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Евгения Николаева. Следователь указывал, что изменение меры пресечения невозможно, так как обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

"Потерпевшим признано акционерное общество "Алмаз Ювелир Экспорт", наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых, объем уголовного дела составляет более 350 томов, в связи с особой сложностью нет возможности закончить его раньше, я прошу удовлетворить ходатайство", - заявил следователь.

В свою очередь адвокат Русакова возражал. "Согласно показаниям потерпевшего Чернышева ущерб составил 10 миллионов рублей, а не 4 миллиарда, как заявляет следователь, двое других потерпевших затруднились назвать сумму ущерба, большинство имущества принадлежит одному из обвиняемых, какую именно роль играл Русаков в инкриминируемых преступлениях, в обвинительном заключении не указано, я прошу изменить меру пресечения на залог в размере 10 миллионов рублей", - заявил адвокат Алексей Поздняков.

При этом адвокат Ильичева указал, что у его подзащитного имеется новообразование в легком и ему требуется операция, защита Пикаловой просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Согласно обвинительному заключению, Русаков, Фрайденберг, Ильичев и другие в составе преступного сообщества вместе с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым в 2011-2014 годах похитили 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывели их за рубеж.

В конце августа прошлого года стало известно о возбуждении второго уголовного дела в отношении Абызова – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.