Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T19:29+0300
https://ria.ru/20200123/1563799303.html
Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
https://cdn25.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:120:2954:1782_1036x0_80_0_0_fc5f8db8b65b127e5b5c4632c59d4e5b.jpg
РИА Новости

Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова

19:29 23.01.2020
145
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 5 апреля арест четырем фигурантам по ряду экономических преступлений, главным фигурантом которого стал экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Накануне до 26 марта был продлен срок содержания под стражей самому Абызову. В четверг суд продлил меру пресечения бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, замгендиректору "Ру-Кома" Михаилу Русакову, директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг и главному бухгалтеру ООО СП "Нибулон" филиала "Новопсковский" гражданке Украины Инне Пикаловой.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Вчера, 15:29
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Евгения Николаева. Следователь указывал, что изменение меры пресечения невозможно, так как обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.
"Потерпевшим признано акционерное общество "Алмаз Ювелир Экспорт", наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых, объем уголовного дела составляет более 350 томов, в связи с особой сложностью нет возможности закончить его раньше, я прошу удовлетворить ходатайство", - заявил следователь.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
13 декабря 2019, 18:03
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
В свою очередь адвокат Русакова возражал. "Согласно показаниям потерпевшего Чернышева ущерб составил 10 миллионов рублей, а не 4 миллиарда, как заявляет следователь, двое других потерпевших затруднились назвать сумму ущерба, большинство имущества принадлежит одному из обвиняемых, какую именно роль играл Русаков в инкриминируемых преступлениях, в обвинительном заключении не указано, я прошу изменить меру пресечения на залог в размере 10 миллионов рублей", - заявил адвокат Алексей Поздняков.
При этом адвокат Ильичева указал, что у его подзащитного имеется новообразование в легком и ему требуется операция, защита Пикаловой просила изменить меру пресечения на домашний арест.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов и президент Всероссийской федерации самбо Николай Степанов в Басманном суде Москвы
13 декабря 2019, 17:29
Следствие заявило о скрывшемся пособнике Абызова
Согласно обвинительному заключению, Русаков, Фрайденберг, Ильичев и другие в составе преступного сообщества вместе с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым в 2011-2014 годах похитили 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывели их за рубеж.
В конце августа прошлого года стало известно о возбуждении второго уголовного дела в отношении Абызова – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов (статья 174.1 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и об организации преступной группы (статья 210 УК РФ), Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 28 миллиардов рублей.
200000
Обсудить 0
Дело экс-министра АбызоваБасманный суд г. МосквыМихаил АбызовРоссияОбщество
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния