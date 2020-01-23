МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента: добавлены 18 человек, всего стало 138, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. В состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах РФ. Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в составе резерва 138 человек. Среди них представители региональных, федеральных органов государственной власти, представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели, а также представители органов местного самоуправления.
"Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в прошлом году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя, а в начале этого года состоялись президентское назначение на должность Министра науки и высшего образования и два назначения в новой структуре аппарата правительства.