Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора

"Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. В состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах РФ. Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в составе резерва 138 человек. Среди них представители региональных, федеральных органов государственной власти, представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели, а также представители органов местного самоуправления.

"Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности", - добавляется в сообщении.