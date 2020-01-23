Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T19:59+0300
https://ria.ru/20200123/1563799179.html
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
https://cdn25.img.ria.ru/images/156367/92/1563679221_0:34:3072:1762_1036x0_80_0_0_99a9269d1b7e7a01e141841c318ccc9b.jpg
РИА Новости

Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

19:26 23.01.2020 (обновлено: 19:59 23.01.2020)
187
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента: добавлены 18 человек, всего стало 138, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. В состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах РФ. Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
15:01
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Отмечается, что на сегодняшний день в составе резерва 138 человек. Среди них представители региональных, федеральных органов государственной власти, представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели, а также представители органов местного самоуправления.
"Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в прошлом году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя, а в начале этого года состоялись президентское назначение на должность Министра науки и высшего образования и два назначения в новой структуре аппарата правительства.
Путин: Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах
17:05
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
200002
Обсудить 0
Владимир ПутинКадровый резерв президента РоссииОбщество
Рекомендуем
Депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов
Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Махмуд Аббас
Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Новый плацкартный вагон
В России не будут вводить вагоны для курящих
Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 14 июля 2018
Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин
Путин прибыл с визитом в Палестину
Новые концепты плацкарта
Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Подтопление перехода в метро со станции Пушкинской на Чеховскую
В Москве переход на станции метро "Чеховская" затопило из-за мусора
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
Вагон-ресторан в поезде
В России появится новая концепция питания в поездах
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния