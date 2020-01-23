Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует сократить время в пути поездов между Москвой и Адлером до 16 часов, говорится в презентации гендиректора компании Петра Иванова.
"Центр-Юг" - ключевая инициатива стратегии ФПК, обеспечивающая рост объемных и финансовых показателей. Москва-Адлер за 16 часов", - говорится в презентации, показанной Ивановым в четверг на встрече с журналистами.
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Там добавлено, что ФПК в рамках работы по сокращению времени в пути поездов на направлении Центр-Юг планирует ускорить 39 пар существующих поездов, запустить семь новых пар поездов, пять пар двухэтажных поездов.
Компания в 2020 году планирует разработать план реализации стратегической инициативы Центр-Юг и установить KPI.
Заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов летом 2019 года говорил, что компания планирует сократить время в пути между Москвой и Адлером до 20 часов с 24 часов, в частности, за счет новых поездов.
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