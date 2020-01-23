Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T19:30+0300
https://ria.ru/20200123/1563799148.html
Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
https://cdn21.img.ria.ru/images/149088/09/1490880941_0:191:2961:1857_1036x0_80_0_0_de0c9be2c4c658166493f2d1628fe712.jpg
РИА Новости

Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов

19:30 23.01.2020
457
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры перед отправкой поезда Москва - Адлер
Пассажиры перед отправкой поезда Москва - Адлер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры перед отправкой поезда Москва - Адлер. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует сократить время в пути поездов между Москвой и Адлером до 16 часов, говорится в презентации гендиректора компании Петра Иванова.
"Центр-Юг" - ключевая инициатива стратегии ФПК, обеспечивающая рост объемных и финансовых показателей. Москва-Адлер за 16 часов", - говорится в презентации, показанной Ивановым в четверг на встрече с журналистами.
Пассажиры в одном из вагонов обновленного поезда РЖД
2 декабря 2019, 00:43
В РЖД рассказали, что делают для улучшения связи и интернета в дороге
Там добавлено, что ФПК в рамках работы по сокращению времени в пути поездов на направлении Центр-Юг планирует ускорить 39 пар существующих поездов, запустить семь новых пар поездов, пять пар двухэтажных поездов.
Компания в 2020 году планирует разработать план реализации стратегической инициативы Центр-Юг и установить KPI.
Заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов летом 2019 года говорил, что компания планирует сократить время в пути между Москвой и Адлером до 20 часов с 24 часов, в частности, за счет новых поездов.
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
29 августа 2019, 03:54Туризм
Эксперты рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране
520100
Обсудить 1
Петр ИвановАдлерФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваЭкономика
Рекомендуем
Вагон-ресторан в поезде
В России появится новая концепция питания в поездах
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новые концепты плацкарта
Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Новый плацкартный вагон
В России не будут вводить вагоны для курящих
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Махмуд Аббас
Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния