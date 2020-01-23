Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов

"Центр-Юг" - ключевая инициатива стратегии ФПК, обеспечивающая рост объемных и финансовых показателей. Москва-Адлер за 16 часов", - говорится в презентации, показанной Ивановым в четверг на встрече с журналистами.

Там добавлено, что ФПК в рамках работы по сокращению времени в пути поездов на направлении Центр-Юг планирует ускорить 39 пар существующих поездов, запустить семь новых пар поездов, пять пар двухэтажных поездов.

Компания в 2020 году планирует разработать план реализации стратегической инициативы Центр-Юг и установить KPI.