Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории

"Обнародование новых архивных материалов о событиях военных лет, ввод этих документов в научный оборот - это абсолютно необходимая мера. Только на основе строго задокументированных фактов можно отстаивать правду о войне", - сказал Пермяков РИА Новости. "И чем больше таких материалов будет появляться в широком доступе, тем больше люди будут знать о том, что было на самом деле, и тем труднее их будет обмануть - а мы в последнее время видим, что попытки переиначить историю идут активно в ряде стран", - добавил эксперт.