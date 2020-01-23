Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дальнейшее открытие военных архивов и введение в научный оборот материалов, касающихся освобождения стран Восточной Европы от нацизма, - это необходимая мера, которая поможет пресечь новые ростки шовинизма и антисемитизма в мире, считает бывший директор Центрального архива Минобороны, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме заявил, что все несут ответственность за то, чтобы трагедии Второй мировой войны не повторились: нельзя проглядеть первые ростки шовинизма и антисемитизма.
"Обнародование новых архивных материалов о событиях военных лет, ввод этих документов в научный оборот - это абсолютно необходимая мера. Только на основе строго задокументированных фактов можно отстаивать правду о войне", - сказал Пермяков РИА Новости. "И чем больше таких материалов будет появляться в широком доступе, тем больше люди будут знать о том, что было на самом деле, и тем труднее их будет обмануть - а мы в последнее время видим, что попытки переиначить историю идут активно в ряде стран", - добавил эксперт.
По мнению Пермякова, работу по изучению архивов надо вести совместно всем заинтересованным странам. А результаты исследований должны быть доступны и обществу в тех государствах, где предпринимаются попытки фальсифицировать историю, добавил собеседник агентства.
"Я имею в виду, прежде всего, Польшу. Как можно принижать заслуги Красной армии в освобождении польской земли? Есть документы 1-го Украинского фронта, которые опровергают любые лживые утверждения на этот счет - в том числе, на тему освобождения Освенцима", - отметил Пермяков.