В Москве переход на станции метро "Чеховская" затопило из-за мусора

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переход на станции "Чеховская" московского метро затопило из-за мусора в водостоке, проблему уже устранили, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что переход с "Пушкинской" на "Чеховскую" затоплен.
"Незначительное скопление воды в переходе на станции "Чеховская" устранено. Станция и переход работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе, отметив, что скопление воды образовалось из-за мусора, попавшего в водосток.
"Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды", - добавили в пресс-службе.
В настоящий момент движение по всем линиям московского метрополитена осуществляется штатно.