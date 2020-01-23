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В Москве переход на станции метро "Чеховская" затопило из-за мусора
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РИА Новости

В Москве переход на станции метро "Чеховская" затопило из-за мусора

19:18 23.01.2020
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© Фото : страница во ВКонтакте "Москва с огоньком"Подтопление перехода в метро со станции Пушкинской на Чеховскую
Подтопление перехода в метро со станции Пушкинской на Чеховскую
© Фото : страница во ВКонтакте "Москва с огоньком"
Подтопление перехода в метро со станции Пушкинской на Чеховскую
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переход на станции "Чеховская" московского метро затопило из-за мусора в водостоке, проблему уже устранили, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что переход с "Пушкинской" на "Чеховскую" затоплен.
"Незначительное скопление воды в переходе на станции "Чеховская" устранено. Станция и переход работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе, отметив, что скопление воды образовалось из-за мусора, попавшего в водосток.
"Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды", - добавили в пресс-службе.
В настоящий момент движение по всем линиям московского метрополитена осуществляется штатно.
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