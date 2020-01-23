В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

"В среду, 22 января, вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность и количество обстрелов территории ДНР. Если с 1 по 21 января среднее число нарушений составляло четыре раза, то за прошедшие сутки количество обстрелов возросло втрое: зафиксировано 12 обстрелов. Интенсивность обстрелов возросла в шесть раз: 193 выпущенных боеприпасов против 30 среднесуточных за вышеуказанный период", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Также он отметил, что возросло и применение снарядов и мин, за сутки по территории ДНР выпущено 49 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Ситуация особенно напряжена на мариупольском направлении.

"Намеренное обострение ситуации на линии соприкосновения используется украинскими представителями в ходе минских переговоров в качестве манипуляций и популистских требований. Пресечение подобной тактики остро необходимо и возможно лишь при активном содействии наблюдателей СММ ОБСЕ, мирового сообщества и стран-гарантов минских соглашений", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили критическую ситуацию, которая наблюдается в пригородах Донецка, по которым только за утро 23 января украинские силовики выпустили 31 мину различного калибра.