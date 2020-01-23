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2020-01-23T19:17+0300
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В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

19:17 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об увеличении в три раза числа обстрелов в Донбассе со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"В среду, 22 января, вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность и количество обстрелов территории ДНР. Если с 1 по 21 января среднее число нарушений составляло четыре раза, то за прошедшие сутки количество обстрелов возросло втрое: зафиксировано 12 обстрелов. Интенсивность обстрелов возросла в шесть раз: 193 выпущенных боеприпасов против 30 среднесуточных за вышеуказанный период", - сообщил журналистам представитель ведомства.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Также он отметил, что возросло и применение снарядов и мин, за сутки по территории ДНР выпущено 49 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Ситуация особенно напряжена на мариупольском направлении.
"Намеренное обострение ситуации на линии соприкосновения используется украинскими представителями в ходе минских переговоров в качестве манипуляций и популистских требований. Пресечение подобной тактики остро необходимо и возможно лишь при активном содействии наблюдателей СММ ОБСЕ, мирового сообщества и стран-гарантов минских соглашений", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащие в Донбассе
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В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе
В представительстве ДНР в СЦКК отметили критическую ситуацию, которая наблюдается в пригородах Донецка, по которым только за утро 23 января украинские силовики выпустили 31 мину различного калибра.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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