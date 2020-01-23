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Захарова сообщила, что тема расширения не входит в повестку дня БРИКС
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РИА Новости

Захарова сообщила, что тема расширения не входит в повестку дня БРИКС

19:15 23.01.2020 (обновлено: 19:16 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Тема расширения БРИКС пока не входит в повестку дня объединения, прием в него новых членов вряд ли был бы своевременным шагом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, конечно, ценим устойчивый интерес к взаимодействию с БРИКС со стороны других государств с формирующимися рынками, развивающихся стран. Задаются и вопросы относительно расширения – один из них поступил вчера. В принципе, мы приветствуем такой интерес к работе объединения, но в то же время исходим из того, что здесь требуется максимально взвешенный и аккуратный подход", - сказала Захарова на брифинге.
По словам российского дипломата, на данном этапе "эта тема не входит в повестку дня БРИКС". "Прием новых участников вряд ли был бы своевременным шагом", - резюмировала Захарова.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Председательство в группе БРИКС с 1 января 2020 года перешло от Бразилии к России.
Деловой район Пекина Гомао
3 января, 11:23
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Мария ЗахароваБРИКСМИД РФВ мире
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