Захарова сообщила, что тема расширения не входит в повестку дня БРИКС

"Мы, конечно, ценим устойчивый интерес к взаимодействию с БРИКС со стороны других государств с формирующимися рынками, развивающихся стран. Задаются и вопросы относительно расширения – один из них поступил вчера. В принципе, мы приветствуем такой интерес к работе объединения, но в то же время исходим из того, что здесь требуется максимально взвешенный и аккуратный подход", - сказала Захарова на брифинге.