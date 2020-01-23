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"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
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РИА Новости

"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов

19:28 23.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость авиабилетов низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на региональные рейсы может вырасти из-за роста цен на топливо, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что "Победа" в январе резко увеличила закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России. Если ранее доля зарубежного топлива у "Победы" составляла всего 3%, то в январе она подскочила до 11%, рассказали два близких к группе "Аэрофлота" человека. Представитель "Победы" подтвердила РИА Новости, что лоукостер значительно увеличил объем закупаемого за рубежом топлива.
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"Стоимость билетов "Победы" на рейсы региональной программы полетов может повыситься в связи с ростом цен на авиакеросин в российских аэропортах", - сказала представитель авиакомпании.
Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил РИА Новости, что с начала года вопреки укреплению рубля цены на топливо в российских аэропортах повысились, при этом за рубежом цены остались на уровне прошлого года. Он уточнил, что в январе авиакомпании платят за авиакеросин в Сочи (главный курортный город региональной программы полетов "Победы") 53,8 тысяч рублей за тонну, в Красноярске - по 51 тысячи рублей за тонну, в Иркутске - по 50,9 тысяч рублей, Улан-Удэ - 55 тысяч рублей. "При этом стоимость авиатоплива в различных аэропортах России может различаться на 30%", - отметил источник.
Источник, близкий к "Победе", отметил, что в аэропорту Дубая керосин стоит примерно 39,9 тысячи рублей за тонну, Рима - 41,5 тысячи рублей, Кельна - 41,7 тысячи рублей, Берлина - 42,4 тысячи рублей.
"Компания уже достигла максимально возможного объема закупаемого за рубежом топлива, где цены ниже, чем в российских регионах, поэтому теперь компания будет вынуждена повышать цены авиабилетов", - добавил он.
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ТуризмПобеда (авиакомпания)Новости - ТуризмАэрофлотРоссияЭкономика
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