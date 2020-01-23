"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов

Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил РИА Новости, что с начала года вопреки укреплению рубля цены на топливо в российских аэропортах повысились, при этом за рубежом цены остались на уровне прошлого года. Он уточнил, что в январе авиакомпании платят за авиакеросин в Сочи (главный курортный город региональной программы полетов "Победы") 53,8 тысяч рублей за тонну, в Красноярске - по 51 тысячи рублей за тонну, в Иркутске - по 50,9 тысяч рублей, Улан-Удэ - 55 тысяч рублей. "При этом стоимость авиатоплива в различных аэропортах России может различаться на 30%", - отметил источник.