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В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке
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РИА Новости

В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке

19:10 23.01.2020 (обновлено: 20:02 23.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Операции Коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке по-прежнему приостановлены, заявил журналистам на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Операции коалиции были в своем большинстве приостановлены в Ираке, поскольку мы сосредоточены на обеспечении безопасности сил (после атак со стороны Ирана - ред.)", - сообщил дипломат. Кроме того, по его словам, США ведут переговоры с иракским правительством после заявлений Багдада о необходимости вывести американские войска.
Возобновление операций будет зависеть "от того, как иракское правительство будет сотрудничать с нами", сообщил он.
Джеффри отметил, что пока операции приостановлены, США не наблюдают активизации террористов ДАИШ* (ИГ* - ред.). Он выразил уверенность, что коалиция по борьбе с ИГ* продолжит свою работу, и никто из стран не намерен из нее выходить. "Они верят в миссию по борьбе с ДАИШ*. Никто не считает, что только с исчезновением физического халифата ДАИШ* положен конец", - пояснил дипломат. По его словам, на следующей неделе в среду в Копенгагене пройдет встреча политдиректоров коалиции для обсуждения ситуации в Ираке.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
17 января, 13:54Конфликт США и Ирана
Хаменеи высказался об атаке Ираном американских баз в Ираке
Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.
Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.
В среду Салех встретился с Трампом в Давосе. Стороны обсудили присутствие и сокращение количества иностранных военных в стране, сообщила канцелярия иракского президента.
* Организация, запрещенная в России
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Исламское государствоИракСШАВ мире
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