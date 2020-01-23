В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Операции Коалиции по борьбе с . Операции Коалиции по борьбе с ИГ * в Ираке по-прежнему приостановлены, заявил журналистам на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

"Операции коалиции были в своем большинстве приостановлены в Ираке , поскольку мы сосредоточены на обеспечении безопасности сил (после атак со стороны Ирана - ред.)", - сообщил дипломат. Кроме того, по его словам, США ведут переговоры с иракским правительством после заявлений Багдада о необходимости вывести американские войска.

Возобновление операций будет зависеть "от того, как иракское правительство будет сотрудничать с нами", сообщил он.

Джеффри отметил, что пока операции приостановлены, США не наблюдают активизации террористов ДАИШ* (ИГ* - ред.). Он выразил уверенность, что коалиция по борьбе с ИГ* продолжит свою работу, и никто из стран не намерен из нее выходить. "Они верят в миссию по борьбе с ДАИШ*. Никто не считает, что только с исчезновением физического халифата ДАИШ* положен конец", - пояснил дипломат. По его словам, на следующей неделе в среду в Копенгагене пройдет встреча политдиректоров коалиции для обсуждения ситуации в Ираке.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.

В среду Салех встретился с Трампом в Давосе. Стороны обсудили присутствие и сокращение количества иностранных военных в стране, сообщила канцелярия иракского президента.