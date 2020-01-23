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Теплоснабжение
2020-01-23T19:10+0300
https://ria.ru/20200123/1563798598.html
"Т Плюс" закупает оборудование для модернизации Ижевской ТЭЦ-2
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РИА Новости

"Т Плюс" закупает оборудование для модернизации Ижевской ТЭЦ-2

19:10 23.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Т Плюс" договорился о поставке оборудования для модернизации четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 в рамках программы модернизации тепловых электростанций, сообщает энергокомпания.
"Т Плюс" заключил договоры на поставку основного оборудования, необходимого для модернизации четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Станция входит в состав Удмуртского филиала энергокомпании. Общая стоимость оборудования составляет почти 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Поставщиками оборудования являются российские компании.
Поставка на строительную площадку для последующего монтажа запланирована на 2022 год. Прогнозная стоимость всех затрат компании на модернизацию оборудования станции составит порядка 4,9 миллиарда рублей. Начало поставки мощности от обновленного энергоисточника запланировано на октябрь 2023 года.
Существующее оборудование на четвертом блоке станции, которое будет заменено, введено в эксплуатацию в 1982 году и срок эксплуатации был продлен несколько раз.
Модернизация четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 была одобрена правкомиссией по электроэнергетике в рамках дополнительного отбора проектов в 2019 году. Помимо ижевской тепловой электростанции обновление генерирующего оборудования коснется двух турбоагрегатов Пермской ТЭЦ-9 и одного агрегата на Самарской ТЭЦ-1. Общая сумма инвестиций по 4 проектам составит 17,6 миллиарда рублей.
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРоссияЭкономика
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