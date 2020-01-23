Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-23T19:08+0300
https://ria.ru/20200123/1563798486.html
Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн
https://cdn23.img.ria.ru/images/156379/63/1563796348_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_01c80058c4e6c32ed15fd9f12fd44318.jpg
РИА Новости

Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн

19:08 23.01.2020
7
© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе
Сотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 23 янв РИА Новости. В Подмосковье объем овощей, выращенных на защищенном грунте, вырос на 60% в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Валовый сбор овощей защищенного грунта в Московской области по итогам прошлого года составил чуть больше 100 тысяч тонн", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Он пояснил, что основную часть составил урожай хозяйств Электростали и Каширы.
В комплексе "Аграрное" собрали 1,9 тысячи тонн овощей, в "Агрономе" – 1 тысячу тонн, в "Матвеевском" – 2,6 тысячи тонн, в "Луховицких овощах" – 5,7 тысячи тонн, в Агрофирме "Нива" – 6,9 тысячи тонн, в "Иванисово" – 21,5 тысячи тонн, в "Агрокультуре Групп" – 55,5 тысячи тонн.
В подмосковных теплицах выращиваются баклажаны, перец, томаты и огурцы. С прошлого года Московская область выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта на 100%.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
Миссия выполнима: эксперты подытожили 20-летнее правление Путина
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Банкноты номиналом 5000 рублей
Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
Врач
В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов рассказал о системе профобразования в Рязанской области
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области
Рентгеновский снимок мозга
Властям Ленобласти удалось снизить показатели смертности в регионе
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории
Города России. Оренбург
"Т Плюс" вложит 1,5 млрд рублей в ремонт ТЭЦ в Оренбургской области
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Талия Хабриева
Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния