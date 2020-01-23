Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн

Сотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Подмосковье объем овощей, выращенных на защищенном грунте, вырос на 60% в 2019 году. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье объем овощей, выращенных на защищенном грунте, вырос на 60% в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Валовый сбор овощей защищенного грунта в Московской области по итогам прошлого года составил чуть больше 100 тысяч тонн", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он пояснил, что основную часть составил урожай хозяйств Электростали и Каширы.

В комплексе "Аграрное" собрали 1,9 тысячи тонн овощей, в "Агрономе" – 1 тысячу тонн, в "Матвеевском" – 2,6 тысячи тонн, в "Луховицких овощах" – 5,7 тысячи тонн, в Агрофирме "Нива" – 6,9 тысячи тонн, в "Иванисово" – 21,5 тысячи тонн, в "Агрокультуре Групп" – 55,5 тысячи тонн.