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В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека
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РИА Новости

В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека

19:07 23.01.2020 (обновлено: 19:08 23.01.2020)
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© Фото : департамент внешних ввязей Самарской областиЖитель села Подстепки в Самарской области Иван Спичкин, спасший человека из реки Сена во Франции
Житель села Подстепки в Самарской области Иван Спичкин, спасший человека из реки Сена во Франции
© Фото : департамент внешних ввязей Самарской области
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Глава парижской полиции Дидье Лальман подписал распоряжение о награждении россиянина медалью за смелость, свидетельствует документ, размещённый на сайте префектуры полиции.
"Префект полиции ... постановил ... бронзовая медаль за проявленные смелость и самоотверженность пожалована господину Ивану Спичкиму, родившемуся 12 ноября 1983 года в Тольятти, Россия", - написано в документе.
© Фото : департамент внешних ввязей Самарской областиБлагодарность Ивану Спичкину от полиции Парижа за спасение утопающего из реки Сена
Благодарность Ивану Спичкину от полиции Парижа за спасение утопающего из реки Сена
© Фото : департамент внешних ввязей Самарской области
Благодарность Ивану Спичкину от полиции Парижа за спасение утопающего из реки Сена
Как пояснили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, в распоряжении была допущена ошибка - фамилия россиянина правильно пишется как "Спичкин".
Награду мужчина получил за спасение человека, тонувшего в главной парижской водной артерии - реке Сене.
Церемония награждения 16-летней школьницы Елизаветы Шестовой, которая спасла провалившихся под лёд детей в Санкт-Петербурге
7 января, 17:50
В Петербурге наградили школьницу, спасшую провалившихся под лед детей
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