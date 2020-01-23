В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Глава парижской полиции Дидье Лальман подписал распоряжение о награждении россиянина медалью за смелость, свидетельствует документ, размещённый на сайте префектуры полиции.
"Префект полиции ... постановил ... бронзовая медаль за проявленные смелость и самоотверженность пожалована господину Ивану Спичкиму, родившемуся 12 ноября 1983 года в Тольятти, Россия", - написано в документе.
© Фото : департамент внешних ввязей Самарской областиБлагодарность Ивану Спичкину от полиции Парижа за спасение утопающего из реки Сена
Благодарность Ивану Спичкину от полиции Парижа за спасение утопающего из реки Сена
Награду мужчина получил за спасение человека, тонувшего в главной парижской водной артерии - реке Сене.