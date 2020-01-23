В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Глава парижской полиции Дидье Лальман подписал распоряжение о награждении россиянина медалью за смелость, свидетельствует документ, размещённый на сайте префектуры полиции.

"Префект полиции ... постановил ... бронзовая медаль за проявленные смелость и самоотверженность пожалована господину Ивану Спичкиму, родившемуся 12 ноября 1983 года в Тольятти, Россия", - написано в документе.