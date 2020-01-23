Меркель призвала работать сообща над международными вызовами

БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель , выступая на Давосском экономическом форуме, призвала страны мира не уходить в изоляцию, а работать сообща над международными вызовами.

"В Европе все хорошо в том, что касается обращения с информацией и цифровизацией, но Европа слишком медленная, и эту медлительность мы должны преодолеть, иначе мы не станем самостоятельным геополитическим фактором", - заявила Меркель.

Она отметила, что с 27 странами-членами добиться быстрых решений сложно, поскольку каждая страна должна получать согласие национального парламента, но, считает Меркель, у Европы "нет другого выбора".

"Мы как европейцы и немцы будем продолжать придерживаться многосторонней политики и многосторонних организаций. Каждый может с каждым заключать соглашения о торговле. ЕС тоже это делает, надеемся, нам это удастся и с США , но в целом я вижу наиболее эффективный путь - обеспечивать благосостояние мира через многосторонние организации, например Всемирную торговую организацию. Ее нужно реформировать, тут я соглашусь с американским президентом, но ее нужно сделать работоспособной", - заявила Меркель.

Канцлер отметила, что стоящие перед международным сообществом задачи обеспечить устойчивое развитие мировой экономики могут быть решены лишь сообща.

"Я считаю, что у нас есть шанс (добиться устойчивого развития), но мы не должны замыкаться на себе. Это абсолютно неверный подход сегодня, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны", - заявила Меркель.

Часть выступления канцлер посвятила проблеме изменения климата, обратив в том числе внимание на активность молодежи в вопросе защиты климата и призвав к конструктивному и позитивному использованию "нетерпеливости" молодежи.

"Вопрос достижения целей парижского соглашения может быть вопросом выживания для всего континента, поэтому есть необходимость вести переговоры, поскольку мы знаем - парижских целей, в первую очередь не допустить повышения температуры на Земле больше чем 1,5 градуса, с имеющимися обязательствами мы не достигнем", - заявила Меркель.

В связи с этим, по ее словам, мир должен действовать едино, хотя не все страны являются участниками Парижского соглашения.

Говоря о Германии , она отметила, что сегодня, 30 лет спустя после воссоединения ФРГ и ГДР, в стране "такая ситуация, когда дела у нас идут сравнительно хорошо". "У нас никогда не было так мало безработных, у нас много денег для исследований и развития, мы повысили инвестиции, но это отражает то, что нам нужно сделать в следующие тридцать лет", - продолжила она.