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Меркель призвала работать сообща над международными вызовами
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РИА Новости

Меркель призвала работать сообща над международными вызовами

19:05 23.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала страны мира не уходить в изоляцию, а работать сообща над международными вызовами.
"В Европе все хорошо в том, что касается обращения с информацией и цифровизацией, но Европа слишком медленная, и эту медлительность мы должны преодолеть, иначе мы не станем самостоятельным геополитическим фактором", - заявила Меркель.
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Она отметила, что с 27 странами-членами добиться быстрых решений сложно, поскольку каждая страна должна получать согласие национального парламента, но, считает Меркель, у Европы "нет другого выбора".
"Мы как европейцы и немцы будем продолжать придерживаться многосторонней политики и многосторонних организаций. Каждый может с каждым заключать соглашения о торговле. ЕС тоже это делает, надеемся, нам это удастся и с США, но в целом я вижу наиболее эффективный путь - обеспечивать благосостояние мира через многосторонние организации, например Всемирную торговую организацию. Ее нужно реформировать, тут я соглашусь с американским президентом, но ее нужно сделать работоспособной", - заявила Меркель.
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Канцлер отметила, что стоящие перед международным сообществом задачи обеспечить устойчивое развитие мировой экономики могут быть решены лишь сообща.
"Я считаю, что у нас есть шанс (добиться устойчивого развития), но мы не должны замыкаться на себе. Это абсолютно неверный подход сегодня, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны", - заявила Меркель.
Часть выступления канцлер посвятила проблеме изменения климата, обратив в том числе внимание на активность молодежи в вопросе защиты климата и призвав к конструктивному и позитивному использованию "нетерпеливости" молодежи.
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"Вопрос достижения целей парижского соглашения может быть вопросом выживания для всего континента, поэтому есть необходимость вести переговоры, поскольку мы знаем - парижских целей, в первую очередь не допустить повышения температуры на Земле больше чем 1,5 градуса, с имеющимися обязательствами мы не достигнем", - заявила Меркель.
В связи с этим, по ее словам, мир должен действовать едино, хотя не все страны являются участниками Парижского соглашения.
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Говоря о Германии, она отметила, что сегодня, 30 лет спустя после воссоединения ФРГ и ГДР, в стране "такая ситуация, когда дела у нас идут сравнительно хорошо". "У нас никогда не было так мало безработных, у нас много денег для исследований и развития, мы повысили инвестиции, но это отражает то, что нам нужно сделать в следующие тридцать лет", - продолжила она.
Меркель пояснила, что задача сдерживания потепления климата в пределах 1,5 градуса "означает для нас и Европы, что в 2050 году мы должны достичь климатического нейтралитета". "Это, конечно, трансформация гигантского исторического масштаба. Эта трансформация означает в целом, что в следующие 30 лет мы должны оставить тот способ ведения экономической деятельности и жизни, к которому мы привыкли со времен индустриальной эпохи. Первые шаги мы уже сделали, но мы должны оставить ее и прийти к совершенно новым формам хозяйствования", - заявила она, добавив, что речь идет, прежде всего, о цифровизации.
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