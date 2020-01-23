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Миссия выполнима: эксперты подытожили 20-летнее правление Путина
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РИА Новости

Миссия выполнима: эксперты подытожили 20-летнее правление Путина

19:02 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. 20 лет назад Владимир Путин начал методично укреплять позиции России, президент последовательно и планомерно выстраивал работу как внутри страны, так и на международной арене. О таких выводах на пресс-конференции рассказали авторы доклада "Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина".
"Сначала в доме делается забор, двери, окна, а только потом мы покупаем мягкую мебель, поэтому сначала был обеспечен суверенитет страны, ликвидирована угроза терроризма на Северном Кавказе, ликвидирована угроза развала России", – отметил политолог, профессор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.
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Также он заявил, что одна из главных задач, которые выполнил Владимир Путин, – это обеспечение обороноспособности государства. В результате перевооружения и модернизации армии обороноспособность и суверенитет страны обеспечены на десятки лет вперед.
"Результаты этого мы увидели в одном из последних посланий президента, когда были продемонстрированы новейшие вооружения. И как сказал Путин в последнем послании, мы впервые в истории никого не догоняем, а догоняют нас", – сказал Матвейчев.
В свою очередь политолог и историк Павел Данилин рассказал, что в докладе, подготовленном группой политологов, приведены данные, согласно которым в стране за срок правления Владимира Путина значительно снизилось число убийств и ДТП. При этом произошла массовая автомобилизация граждан, что свидетельствует о росте их благосостояния.
"Мы все можем выйти на улицу и посмотреть, сколько стало машин. В сравнении с тем же 2000 годом количество автомобилей выросло более чем в два раза. Сейчас у нас в стране количество автомобилей составляет 43 миллиона. Автопарк существенно омолодился. Если говорить о стоимости автопарка, то он возрос многократно", – сказал Данилин.
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Также он отметил, что людям свойственно забывать все плохое, что было в прошлом. Напомнить о трудностях 1990-х в том числе и призван доклад.
"Та база, которая у нас была, была очень низкой. Фактически мы оттолкнулись от дна. Можно сказать, что Путин нас вытащил за уши с этого дна и поставил на плот, на котором мы плывем дальше. И собственно Путин является нашей главной скрепой", – заявил Данилин.
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что успехи Владимира Путина не следует отделять от успехов страны и каждого гражданина. Закрепить результаты последних лет призваны поправки в Конституцию, о которых говорил президент в послании.
"Это наши общие, общенациональные успехи. Буквально неделю назад Владимир Путин во второй части послания Федеральному Собранию предложил эти успехи закрепить в виде поправок в Конституцию, чтобы такой промежуточный этап нашего развития, так сказать, залить в фундамент", – заявил Мартынов.
Эксперт отметил, что эпоха Путина не завершена, при этом заканчивается серьезный этап возвращения стране суверенитета и должного статуса каждому российскому гражданину.
Доклад "Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина" подготовлен группой экспертов, в которую вошли профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, журналист и блогер Павел Данилин, политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, писатель, кандидат философских наук Анатолий Беляков, журналист и публицист Александр Роджерс и политтехнолог Артем Акопян.
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Павел ДанилинОлег МатвейчевВладимир ПутинРоссияПолитика
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