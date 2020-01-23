В Турции рассказали о предпринятых мерах против коронавируса

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине

АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Все прибывающие из Все прибывающие из Китая авиапассажиры будут проходить через специальные тепловые камеры из-за угрозы коронавируса , сообщил минздрав Турции

"Все пассажиры, прилетающие из Китая, будут обязаны проходить через тепловые камеры. Отменены рейсы Ухань - Стамбул, выполняемые китайской авиакомпанией", - говорится в сообщении турецкого минздрава.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.