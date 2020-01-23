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В Турции рассказали о предпринятых мерах против коронавируса
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РИА Новости

В Турции рассказали о предпринятых мерах против коронавируса

19:00 23.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Все прибывающие из Китая авиапассажиры будут проходить через специальные тепловые камеры из-за угрозы коронавируса, сообщил минздрав Турции.
"Все пассажиры, прилетающие из Китая, будут обязаны проходить через тепловые камеры. Отменены рейсы Ухань - Стамбул, выполняемые китайской авиакомпанией", - говорится в сообщении турецкого минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
В ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
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