Захарова призвала Болгарию сотрудничать по делу обвиняемых россиян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ В случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя информацию о том, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом.

"Наверняка наше посольство отслеживает эту ситуацию, я тоже уточню. Могу только сказать, что в подобных случаях нужно действовать по линии правоохранительных органов", - отметила Захарова на брифинге.

"Страны, которые ведут расследования, дела, должны взаимодействовать с правоохранительными органами тех государств, чьи граждане обвиняются или подозреваются в нарушении закона", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск. Посольство РФ в Болгарии не получало соответствующего официального уведомления от властей страны, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

Согласно заявлению на сайте прокуратуры, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.

Имена обвиняемых не указываются. Отмечается, что они обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015 по 4 мая 2015 в Софии предприняли попытку совершить убийство при помощи пока неустановленного фосфорорганического вещества.