Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T18:58+0300
https://ria.ru/20200123/1563797977.html
Захарова призвала Болгарию сотрудничать по делу обвиняемых россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/156379/26/1563792667_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_1c844cfa7ab9cf9afdd3e8adaf86b21a.jpg
РИА Новости

Захарова призвала Болгарию сотрудничать по делу обвиняемых россиян

18:58 23.01.2020
254
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом.
"Наверняка наше посольство отслеживает эту ситуацию, я тоже уточню. Могу только сказать, что в подобных случаях нужно действовать по линии правоохранительных органов", - отметила Захарова на брифинге.
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
16:54
Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян
"Страны, которые ведут расследования, дела, должны взаимодействовать с правоохранительными органами тех государств, чьи граждане обвиняются или подозреваются в нарушении закона", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск. Посольство РФ в Болгарии не получало соответствующего официального уведомления от властей страны, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
Сотрудники болгарской полиции в здании суда в Софии
21 января, 17:31
В Болгарии экс-главу разведки обвинили в утечке секретной информации
Согласно заявлению на сайте прокуратуры, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.
Имена обвиняемых не указываются. Отмечается, что они обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015 по 4 мая 2015 в Софии предприняли попытку совершить убийство при помощи пока неустановленного фосфорорганического вещества.
Также сообщается, что на каждого из обвиняемых выдан европейский ордера на арест, запрос на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции, также на каждого выписан "красный бюллетень Интерпола".
140000
Обсудить 1
Мария ЗахароваМИД РФИнтерполРоссияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников: в Конституции не будет поправки о самороспуске Госдумы
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке
Статуя Фемиды в суде
Члену банды Цапков, написавшему явку с повинной, предъявили обвинение
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Путин и Штайнмайер обменялись рукопожатием на форуме в Израиле
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала работать сообща над международными вызовами
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс призвал объединиться против Ирана
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД осудили угрозы спецпредставителя США в адрес преемника Сулеймани
Паспорт гражданина США, выданный новорожденному ребенку
В США введут новые меры по ужесточению выдачи виз 24 января
Рождество Христово. Патриаршая литургия в Храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл напомнил о происходящем в мире геноциде христиан
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о российско-японском диалоге по мирному договору
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила о преступной войне с памятниками в Европе
Израильтянка Наама Иссахар
Адвокаты израильтянки Иссахар не подавали кассационную жалобу
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния