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В США введут новые меры по ужесточению выдачи виз 24 января
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РИА Новости

В США введут новые меры по ужесточению выдачи виз 24 января

18:55 23.01.2020 (обновлено: 19:42 23.01.2020)
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© AP Photo / Iuliia StashevskaПаспорт гражданина США, выданный новорожденному ребенку
Паспорт гражданина США, выданный новорожденному ребенку
© AP Photo / Iuliia Stashevska
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Новые визовые ограничения на "родильный туризм" вступают в силу в США в пятницу, следует из документа, опубликованного в федеральном регистре в четверг.
Согласно ему, в документы госдепартамента, регулирующие выдачу туристических виз, "добавлен новый пункт (iii), предусматривающий возможность проверки, не является ли любое лицо, подавшее заявление о выдаче визы, иммигрантом, целью путешествия которого в США является получение гражданства США для ребенка… Это правило прямо устанавливает, что родовой туризм не является допустимым (для выдачи визы категории "B")".
Ранее издание Axios сообщало со ссылкой на свои источники в американской администрации, что это продиктовано нацбезопасностью, а также незаконной деятельностью, которая связывается с таким видом туризма. По различным оценкам, речь идет о том, что на территории США рождаются десятки тысяч таких младенцев ежегодно. Лидерами в этом списке, по данным американских экспертов, являются граждане Китая, России и Нигерии.
Виза в США
23 декабря 2019, 03:34
В США заявили о трудностях в выдаче виз некоторым студентам из России
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СШАВ мире
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