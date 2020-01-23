В США введут новые меры по ужесточению выдачи виз 24 января

Согласно ему, в документы госдепартамента, регулирующие выдачу туристических виз, "добавлен новый пункт (iii), предусматривающий возможность проверки, не является ли любое лицо, подавшее заявление о выдаче визы, иммигрантом, целью путешествия которого в США является получение гражданства США для ребенка… Это правило прямо устанавливает, что родовой туризм не является допустимым (для выдачи визы категории "B")".