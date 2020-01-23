Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T18:49+0300
https://ria.ru/20200123/1563797517.html
Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто
https://cdn21.img.ria.ru/images/156379/22/1563792284_0:0:2998:1687_1036x0_80_0_0_e1f55e157fdbe442e0af67acff367492.jpg
РИА Новости

Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто

18:49 23.01.2020
332
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Иерусалиме возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто.
Путин в четверг участвует в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".
Помимо Путина венки возложили представители всех государств - гостей форума, в частности, президент Австрии Александр ван дер Беллен, король бельгийцев Филипп, король Испании Филипп VI, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Молдавии Игорь Додон.
Каждого из гостей по одному приглашали выйти на сцену. Они брали венок и под музыку возлагали его у памятника.
Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме
16:31
Ривлин заявил о борьбе Израиля с попытками пересмотреть историю
Ранее в Иерусалиме Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. После этого Путин принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
2000011
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияВаршаваИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин прибыл с визитом в Палестину
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с канцлером Ангелой Меркель. 20 ноября 2017
Президент Германии выступил на форуме в Иерусалиме
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Рождество Христово. Патриаршая литургия в Храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл напомнил о происходящем в мире геноциде христиан
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Путин и Штайнмайер обменялись рукопожатием на форуме в Израиле
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков объяснил сокращение населения Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила о преступной войне с памятниками в Европе
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
Путин назвал гнев в отношении нацистов справедливым
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала работать сообща над международными вызовами
Паспорт гражданина США, выданный новорожденному ребенку
В США введут новые меры по ужесточению выдачи виз 24 января
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН
Путин: Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния