Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в Иерусалиме возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто.

Путин в четверг участвует в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Помимо Путина венки возложили представители всех государств - гостей форума, в частности, президент Австрии Александр ван дер Беллен, король бельгийцев Филипп, король Испании Филипп VI, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Молдавии Игорь Додон.

Каждого из гостей по одному приглашали выйти на сцену. Они брали венок и под музыку возлагали его у памятника.

Ранее в Иерусалиме Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. После этого Путин принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.