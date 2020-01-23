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Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января
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РИА Новости

Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января

18:48 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Следующее заседание рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ пройдет 27 января, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
"То, что мы уже систематизировали предложения и они поступают по отдельным блокам, об этом, наверное, стоит сказать уже в понедельник, когда у нас состоится следующее заседание рабочей группы", - сказала Хабриева журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Андрей Клишас
18:45
Рабочая группа обсудит возможность пересмотра преамбулы Конституции
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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