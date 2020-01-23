Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Следующее заседание рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ пройдет 27 января, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
"То, что мы уже систематизировали предложения и они поступают по отдельным блокам, об этом, наверное, стоит сказать уже в понедельник, когда у нас состоится следующее заседание рабочей группы", - сказала Хабриева журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.