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Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса
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РИА Новости

Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса

18:44 23.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на город Хошимин
Вид на город Хошимин
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Два случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме, еще два пока не подтверждены, сообщает издание VnExpress со ссылкой на медиков.
"Ли Дин 66 лет и его 28-летний сын Ли Цзычао заразились", - заявил представитель больницы Те Рэй в Хошимине.
Ли Дин прибыл в Ханой из Уханя 31 января, затем поехал в Нячанг, где к нему присоединился сын. Сообщается, что Ли Дин заболел 17 января, а Ли Цзычао - 20 января. Врачи предполагают, что из-за их поездок на такси, поезде и самолете они могли заразить других и распространить заболевание.
Кроме того, студент из Вьетнама, который учился в Ухане, и торговец на рынке на границе Вьетнама и Китая также были помещены на карантин. Однако результаты их анализов пока не известны.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВьетнамКитайУханьВ мире
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