Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Два случая Два случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме , еще два пока не подтверждены, сообщает издание VnExpress со ссылкой на медиков.

"Ли Дин 66 лет и его 28-летний сын Ли Цзычао заразились", - заявил представитель больницы Те Рэй в Хошимине.

Ли Дин прибыл в Ханой из Уханя 31 января, затем поехал в Нячанг, где к нему присоединился сын. Сообщается, что Ли Дин заболел 17 января, а Ли Цзычао - 20 января. Врачи предполагают, что из-за их поездок на такси, поезде и самолете они могли заразить других и распространить заболевание.

Кроме того, студент из Вьетнама, который учился в Ухане, и торговец на рынке на границе Вьетнама и Китая также были помещены на карантин. Однако результаты их анализов пока не известны.