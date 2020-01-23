В Саудовской Аравии проверяют индийскую медсестру на коронавирус

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Работавшая в госпитале в Работавшая в госпитале в Саудовской Аравии индийская медсестра помещена в карантин с подозрением на коронавирус, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран.

Министр не уточнил тип вируса, который подозревают у женщины.

"Разговаривал с генеральным консульством Индии в Джедде по поводу индийской медсестры, помещенной в карантин в госпитале Аль-Хайят в Саудовской Аравии из-за подозрения на коронавирус. Они находятся в контакте с руководством госпиталя и МИД Саудовской Аравии", - написал министр в своем Twitter

Он добавил, что около 100 индийских медсестер, работавших в госпитале Аль-Хайят, были обследованы и никто из них не заразился. Министр добавил, что "госпитализированная медсестра находится в Национальном госпитале Асир и хорошо восстанавливается".

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.