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В Саудовской Аравии проверяют индийскую медсестру на коронавирус
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РИА Новости

В Саудовской Аравии проверяют индийскую медсестру на коронавирус

18:43 23.01.2020 (обновлено: 18:45 23.01.2020)
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© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Работавшая в госпитале в Саудовской Аравии индийская медсестра помещена в карантин с подозрением на коронавирус, сообщил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран.
Министр не уточнил тип вируса, который подозревают у женщины.
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"Разговаривал с генеральным консульством Индии в Джедде по поводу индийской медсестры, помещенной в карантин в госпитале Аль-Хайят в Саудовской Аравии из-за подозрения на коронавирус. Они находятся в контакте с руководством госпиталя и МИД Саудовской Аравии", - написал министр в своем Twitter.
Он добавил, что около 100 индийских медсестер, работавших в госпитале Аль-Хайят, были обследованы и никто из них не заразился. Министр добавил, что "госпитализированная медсестра находится в Национальном госпитале Асир и хорошо восстанавливается".
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
В ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
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