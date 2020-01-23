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Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной
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РИА Новости

Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной

18:43 23.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Идея президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров пяти постоянных членов СБ ООН является правильной и своевременной, заявил РИА Новости доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский.
Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
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Позже, выступая в Иерусалиме, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с Путиным, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире, и поддержал идею о встрече.
Каневский отметил, что Франция в последнее время старается находить общий язык с Москвой по вопросам глобальной безопасности.
"С США и Великобританией диалог проходит сложнее по целому ряду причин. Я думаю, что предложение Путина правильное и своевременное, потому что сегодня у нас отсутствует коммуникация по целому ряду ключевых вопросов", - сказал он.
По словам Каневского проблема заключается не только в отсутствии диалога между США и Россией или между Россией и Великобританией, но и в том, что среди западных стран нет единства в позициях по важным вопросам, например, по Сирии.
"Если бы лидеры постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН согласились проводить периодически такие консультации или согласились на пробную первую встречу, это было бы дополнительной и важной площадкой для налаживания диалога", - заключил эксперт.
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