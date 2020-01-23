Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T18:43+0300
https://ria.ru/20200123/1563797098.html
Группа по Конституции еще обсуждает сроки голосования по поправкам
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/86/1563538663_0:87:3058:1807_1036x0_80_0_0_d34e2a6938233c4c92ad402ef3e698f6.jpg
РИА Новости

Группа по Конституции еще обсуждает сроки голосования по поправкам

18:43 23.01.2020
100
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа по изменению конституции обсуждает вопрос о том, когда будет проведено общероссийское голосование - до или после подписания президентом поправок, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию.
"Пока этот вопрос обсуждается", - сказал Клишас журналистам в четверг после очередного заседания рабочей группы.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников в ходе заседания сказал, что голосование будет проходить после того, как поправки к Основному закону подпишет президент.
Андрей Клишас
Вчера, 12:42Послание президента России Федеральному собранию
Клишас: поправки к Конституции обеспечат социальные права граждан
200003
Обсудить 0
Андрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Талия Хабриева
Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила о преступной войне с памятниками в Европе
Андрей Клишас
Рабочая группа обсудит возможность пересмотра преамбулы Конституции
Корабль Союз пристыкованный к МКС
На МКС стартовал эксперимент "Терминатор"
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о процессе внесения поправок в Конституцию
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт назвал идею Путина о встрече "пятерки" СБ ООН своевременной
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе
В Давосе посоветовали воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса
Депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов
Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии проверяют индийскую медсестру на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Путин и Штайнмайер обменялись рукопожатием на форуме в Израиле
Врач
В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния