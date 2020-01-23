Группа по Конституции еще обсуждает сроки голосования по поправкам

"Пока этот вопрос обсуждается", - сказал Клишас журналистам в четверг после очередного заседания рабочей группы.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников в ходе заседания сказал, что голосование будет проходить после того, как поправки к Основному закону подпишет президент.