Группа по Конституции еще обсуждает сроки голосования по поправкам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа по изменению конституции обсуждает вопрос о том, когда будет проведено общероссийское голосование - до или после подписания президентом поправок, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию.
"Пока этот вопрос обсуждается", - сказал Клишас журналистам в четверг после очередного заседания рабочей группы.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников в ходе заседания сказал, что голосование будет проходить после того, как поправки к Основному закону подпишет президент.