Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T20:08+0300
https://ria.ru/20200123/1563797021.html
Пушков объяснил сокращение населения Украины
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/22/1562712244_0:365:2671:1867_1036x0_80_0_0_741d78e99df308cf4b8fad47a99cd626.jpg
РИА Новости

Пушков объяснил сокращение населения Украины

18:42 23.01.2020 (обновлено: 20:08 23.01.2020)
1305
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивили сообщения о значительном сокращении населения Украины.
Ранее представитель украинского правительства Дмитрий Дубилет заявил, что в стране на данный момент проживают 37 миллионов человек: таким образом, население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона жителей.

"Чем больше трескотни о "вступлении в ЕС" и "мощной Украине", в том числе перед пустым залом в Давосе, чем меньше объем торгово-экономических связей с Россией, тем больше людей уезжает. Прямая зависимость", — написал Пушков в твиттере.

Комментируя озвученные данные, Дубилет отметил, что при подсчете не учитывались украинцы, постоянно проживающие за границей или на неконтролируемых Киевом территориях.
Люди на улице Токио
19 июня 2019, 08:00
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
8722308
Обсудить 2
Дмитрий ДубилетАлексей ПушковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Путин: Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
Это не больно: гости передачи Место встречи подрались в эфире НТВ
"Это не больно": гости передачи "Место встречи" подрались в эфире НТВ
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
Израильтянка Наама Иссахар
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Путин рассказал в Израиле об очень личном
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
На часах Судного дня оставили сто секунд до "ядерной полуночи"
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
Украинский герб удалили из британского пособия по экстремизму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о российско-японском диалоге по мирному договору
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния