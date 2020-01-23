Пушков объяснил сокращение населения Украины

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивили сообщения о значительном сокращении населения Украины.
Ранее представитель украинского правительства Дмитрий Дубилет заявил, что в стране на данный момент проживают 37 миллионов человек: таким образом, население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона жителей.
"Чем больше трескотни о "вступлении в ЕС" и "мощной Украине", в том числе перед пустым залом в Давосе, чем меньше объем торгово-экономических связей с Россией, тем больше людей уезжает. Прямая зависимость", — написал Пушков в твиттере.
Комментируя озвученные данные, Дубилет отметил, что при подсчете не учитывались украинцы, постоянно проживающие за границей или на неконтролируемых Киевом территориях.
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