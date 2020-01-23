Пушков объяснил сокращение населения Украины

"Чем больше трескотни о "вступлении в ЕС" и "мощной Украине", в том числе перед пустым залом в Давосе, чем меньше объем торгово-экономических связей с Россией, тем больше людей уезжает. Прямая зависимость", — написал Пушков в твиттере.