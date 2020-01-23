Во Франции не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая достигло 571 человек, 17 умерли. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что жительница Уханя написала в своей соцсети, что перед вылетом в Париж у нее поднялась температура и начался кашель, она выпила жаропонижающее, температура спала и женщина благополучно пересекла границу Франции. Посольство Китая во Франции связалось с женщиной и потребовало от нее немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи и поставить в известность соответствующее отделение экстренной помощи. О том, выполнила ли китаянка требование, информации не поступало.