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Во Франции не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

Во Франции не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

18:32 23.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Ни одного случая заражения коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, не зафиксировано во Франции, заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.
"Насколько я знаю, подозрительных случаев нет. Два случая были проверены, результаты были отрицательные", - заверила Бузен в эфире телеканала BFMTV.
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Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая достигло 571 человек, 17 умерли. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
Ранее в интернете распространилась информация о том, что жительница Уханя написала в своей соцсети, что перед вылетом в Париж у нее поднялась температура и начался кашель, она выпила жаропонижающее, температура спала и женщина благополучно пересекла границу Франции. Посольство Китая во Франции связалось с женщиной и потребовало от нее немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи и поставить в известность соответствующее отделение экстренной помощи. О том, выполнила ли китаянка требование, информации не поступало.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФранцияКитайУханьВ мире
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