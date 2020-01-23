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Четверых человек в Шотландии проверят по подозрению на коронавирус
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РИА Новости

Четверых человек в Шотландии проверят по подозрению на коронавирус

18:31 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на город Эдинбург
Вид на город Эдинбург
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Четверых человек в Шотландии проверяют на возможность инфицирования коронавирусом, сообщает газета Independent со ссылкой на главу отдела инфекционной медицины Университета Эдинбурга.
По данным издания, пациенты прибыли в Великобританию из китайского города Ухань, откуда началось распространения коронавируса.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в других странах.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыШотландияВеликобританияКитайЭдинбург (город)В мире
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