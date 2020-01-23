Захарова заявила о преступной войне с памятниками в Европе

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня во многих государствах, в том числе и тех, которые называют себя "эталоном демократии", мы наблюдаем такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев, их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны. Мы являемся свидетелями преступной... войны с памятниками, в ходе которой в ряде стран-членов Европейского Союза, в частности, Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы от "коричневой чумы", - сказала Захарова на брифинге.