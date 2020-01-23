Захарова заявила о преступной войне с памятниками в Европе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Преступная война" с памятниками сегодня ведется в ряде стран-членов Европейского Союза, в частности в Польше, где уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня во многих государствах, в том числе и тех, которые называют себя "эталоном демократии", мы наблюдаем такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев, их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны. Мы являемся свидетелями преступной... войны с памятниками, в ходе которой в ряде стран-членов Европейского Союза, в частности, Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы от "коричневой чумы", - сказала Захарова на брифинге.
За последние годы в Польше снесено множество памятников воинам Красной армии, освободившим польскую землю от фашистов. Причем в Польше действует специальный закон, позволяющий это делать. Ранее в январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз.
Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши.
После освобождения левобережная часть Варшавы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери были оценены в 2,5 миллиарда долларов. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысяч солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".