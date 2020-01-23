Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T19:33+0300
https://ria.ru/20200123/1563796036.html
Путин рассказал в Израиле об очень личном
https://cdn25.img.ria.ru/images/156378/61/1563786139_335:651:2582:1915_1036x0_80_0_0_3489d059e838a8438f926d3b199e3195.jpg
РИА Новости

Путин рассказал в Израиле об очень личном

18:50 23.01.2020 (обновлено: 19:33 23.01.2020)
2329
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Меликян. Слезы, обиды и обещания, что "все будет хорошо", — мероприятия памяти жертв холокоста в Иерусалиме прошли крайне эмоционально. Надежды простых граждан Израиля оправдались: они услышали приятные новости о судьбе своей соотечественницы Наамы Иссахар. Надежды политиков, впрочем, тоже не пошли прахом, многие добились нужных очков в глазах общественности. Но для российского президента происходящее в этот день стало очень личным переживанием.

"Мама волнуется, но все будет хорошо"

"Прошу, верните ее домой, я по ней очень скучаю", — голос у Яффы Иссахар дрожал. Совсем недавно она вернулась из России, где ее дочь Наама осуждена за контрабанду наркотиков (9,6 грамма гашиша). По плану именно в этот день, 23 января, она должна была отправиться из подмосковного СИЗО в колонию. Видимо, не ожидая больше ничего от российской судебной системы, родственники девушки уповали только на помилование президента. И премьер-министр Беньямин Нетаньяху сумел организовать так, чтобы встречала с Яффой Иссахар стала одним из первых пунктов в программе российского гостя.
Вот уже много месяцев в Израиле дипломатично, но настоятельно подчеркивали: законы соблюдать надо и будучи гостем в России, и будучи гостем в Израиле, но то, что случилось с Наамой, — это прежде всего трагедия молодой женщины, которая оказалась в крайне неприятной ситуации. Общественность уповала на теплые личные отношения Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина. В конце концов, как недавно заявил израильский премьер, если б не хороший личный контакт, два государства "давно находились бы в состоянии войны". И хотя такие заявления больше направлены на внутреннюю публику в непростой для премьера период, надежды оправдались.
Израильтянка Наама Иссахар
17:35
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
"Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи, — сказал потом Путин. — Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение (о помиловании. — Прим. ред.). Все это, безусловно, будет учтено". Он добавил: "Мама очень волнуется, я ей сказал, что все будет хорошо".

Слово не дали, слово мне взяли

На Пятом Всемирном форуме памяти холокоста всеми силами старались избежать политики, но не получалось. Сначала стало известно, что президент Украины решил не участвовать в мероприятии, объяснив это тем, что уступает место героям, пережившим холокост. Организаторов это неприятно удивило: во-первых, места героям нашли, во-вторых, Зеленский пересматривал свои планы на ходу. "Вчера утром он подтверждал, что хочет приехать. Но его расписание поменялось, мы не знаем, где он", — пожимал плечами председатель правления "Яд Вашем" Авнер Шалев.
Видимо, Зеленский таким образом выразил недовольство тем, что ему не предоставили слово. На Украине его жестко критиковали за согласие быть молчаливым статистом. Но вариант компромисса между израильтянами и киевскими активистами, похоже, был найден неудачный. Да и возможность пересечься с Путиным хотя бы "на ногах" — а ведь офис Зеленского запрашивал встречу — исчезла.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
17:10
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Отказавшийся приехать в эти дни в Иерусалим президент Польши тоже незримо присутствовал. "Ему предлагали быть основным оратором на торжественном приеме в резиденции президента Израиля — в присутствии прессы. Но подтверждение из его канцелярии мы так и не получили", — объяснял журналистам Моше Кантор, основатель Всемирного форума памяти холокоста.
В Варшаве ответили своеобразно, собрав "специальный штаб", чтобы следить за речью российского президента. Впрочем, свой основной аргумент там уже высказали: Красная армия освободила Освенцим, но не так, как следовало бы, и не тогда, когда следовало бы. Заочный спор Варшавы и Москвы решился довольно просто — прямо в аэропорту Бен Гурион.

Память без умолчаний

Для российского президента эта поездка оказалась максимально комфортной: его ждали и принимали тепло. Владимир Путин едва успел спуститься с трапа самолета, как тут же услышал благодарность. "Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал", — заверил Путина встречавший его глава МИД Израиля Исраэль Кац.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
10:40
Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица
"Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в победу над нацизмом, — развил тему Владимир Путин на встрече со своим израильском коллегой Реувеном Ривлином. — Наш народ очень пострадал от нацизма. Сорок процентов убитых нацистами евреев — евреи Советского Союза. Поэтому холокост — наша общая трагедия".
Под звуки "Священной войны" и удары ленинградского метронома Путин открыл в Иерусалиме "Свечу памяти" — мемориал героям Блокады. Он говорил о своей семье, о родном городе, в котором вырос: его отец защищал Родину на фронте, а мать была в блокадном Ленинграде с ребенком. Старший брат Путина умер в 1942-м и был похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан. Его могилу отыскали только через много лет.
Это личная, семейная трагедия, и Путин выступал очень эмоционально. "Памятник — это хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня..." — он не смог подобрать слова и сказал только: "Спасибо". В какой-то момент показалось, что российский президент плачет. Характерным жестом протирал глаза и Сергей Лавров — российский министр иностранных дел сидел в первом ряду, камера на несколько секунд выхватила его лицо.
Путин: у нацистских преступлений были пособники во многих странах Европы
16:55
Путин напомнил о европейских пособниках преступлений нацистов
На форум, проходивший в музее "Яд Вашем", Путин опоздал. Он вошел в зал, когда все уже сидели на местах, а со сцены прозвучали первые выступления. Ривлин, усадивший Путина между собой и Нетаньяху, указал на принца Чарльза. Тот протянул руку для пожатия. За полчаса до этого он по какой-то причине не ответил на приветствие вице-президента США. Ладонь Майка Пенса повисла в воздухе. Досадное недоразумение исправили только после выступления американца со сцены.
Вопреки опасениям организаторов, все выступавшие предпочитали рассуждать об уроках истории, и никто не примешивал сюда сиюминутную политику.
"Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одного народа. Двадцать семь миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем, — говорил Путин. — Память о холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний".
В конце своей речи он сделал предложение, от которого, учитывая ситуацию, было бы крайне сложно отказаться, — провести отдельную встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, Франции, США и Великобритании, поскольку именно они несут ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
18:15
Макрон прокомментировал идею Путина о саммите пяти держав
"В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам, — уточнил Путин. — Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить послания лидерам "Пятерки". И поскольку все они приглашены на 75-летний юбилей Победы, "любой точкой мира" может стать именно Москва.
10251035
Обсудить 3
Владимир ПутинИерусалимВ миреПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Путин: Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
Израильтянка Наама Иссахар
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
День памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
На часах Судного дня оставили сто секунд до "ядерной полуночи"
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Путин: у нацистских преступлений были пособники во многих странах Европы
Путин напомнил о европейских пособниках преступлений нацистов
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков объяснил сокращение населения Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:56Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
Лента новостейМолния