На МКС стартовал эксперимент "Терминатор"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
Аппаратура для "Терминатора" была доставлена на станцию грузовым кораблем "Прогресс МС-13" в декабре.
"Сейчас на МКС Александр Скворцов и Олег Скрипочка приступили к выполнению нового эксперимента "Терминатор", который предстоит продолжать Николаю Тихонову и Андрею Бабкину", - говорится в сообщении на сайте организации.
"Это даст возможность изучить верхние слои атмосферы и явления, происходящие там. По последним данным, действительно увеличивается количество различных образований и формирований серебристых облаков в разных участках верхних слоев атмосферы. Обширные площади и значительное время существования таких облачных полей даёт уникальную возможность для прямого определения параметров атмосферных волн различного типа и их развития", - приводятся в сообщении слова Тихонова и Бабкина.
Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики имени Федорова Росгидромета по научной работе Владимир Минлигареев сообщил РИА Новости, что аппаратура эксперимента "Терминатор" будет отрабатывать методы регистрации из космоса атмосферных гравитационных волн, а также слоистых образований в верхней мезосфере и нижней термосфере Земли на границе света и тени в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.
В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Терминатором в астрономии называют линию светораздела, отделяющую освещенную часть космического тела, например планеты, от темной.