На МКС стартовал эксперимент "Терминатор"

"Это даст возможность изучить верхние слои атмосферы и явления, происходящие там. По последним данным, действительно увеличивается количество различных образований и формирований серебристых облаков в разных участках верхних слоев атмосферы. Обширные площади и значительное время существования таких облачных полей даёт уникальную возможность для прямого определения параметров атмосферных волн различного типа и их развития", - приводятся в сообщении слова Тихонова и Бабкина.