Президент Германии выступил на форуме в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер начал своё выступление на Пятом международном форуме памяти жертв холокоста с "Благословения времени" на иврите.
"Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который даровал нам жизнь и поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени", - сказал Штайнмайер на иврите, выступая в ходе Пятого международного форума памяти жертв Холокоста.
"Благословение времени" религиозные евреи говорят на праздники или в другие радостные или памятные события, которые они переживают или о которых слышат.
"Я выступаю перед вами как президент Германии и ощущаю на себе колоссальное историческое бремя, бремя вины. И все же, мое сердце одновременно переполняет благодарность за то, что те, кто пережил Холокост, протягивают нам руку дружбы, выражают своё доверие", - добавил он.
"К сожалению, я не могу сказать, что мы, немцы, навсегда извлекли этот урок из истории. Не могу сказать этого, когда ненависть распространяется, когда на еврейских детей плюют в школьных дворах, когда откровенный антисемитизм прикрывается критикой израильской политики", - отметил он.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками в январе 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых проходит в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, не только принял участие в работе международного форума, но и присутствовал на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.