Эксперт оценил сроки разработки вакцины от коронавируса нового типа

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, может быть разработана к лету, заявил на брифинге в Давосе глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт.
"Что касается временных рамок, то к лету, но все зависит от того, как будут развиваться программы, которые сейчас задействованы… И как регуляторы будут с нами работать", - сказал он.
Речь идет о готовности дизайна вакцины. Затем, для регистрации лекарства, необходимо будет провести тесты вакцины на людях.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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