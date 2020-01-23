Осужденная в России Иссахар служила в армии во время обороны Израиля

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар служила в армии во время обороны Израиля в полевой разведке, сказал адвокат девушки Вадим Клювгант.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо". Путин находится в Израиле для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", российский лидер также принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
"Она была на войне, в самом прямом смысле слова, когда служила во время обороны Израиля в полевой разведке. У нее закалка, которой многие могли бы позавидовать. Держится она очень сильно, очень мудро, не теряя ни самообладания, ни чувства юмора", - сказал Клювгант журналистам в четверг.
Именно этот опыт, по его словам, позволяет девушке преодолеть происходящее с ней за последние 10 месяцев. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также отметила волевой характер девушки и выразила надежду, что скора эта ситуация решится в позитивном ключе.
"Человек она очень неординарный: она служила в армии, участвовала в боевых действиях и готова была мужественно пережить все трудности, которые встретились на ее пути", - сказала Москалькова журналистам.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.