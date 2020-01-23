Осужденная в России Иссахар служила в армии во время обороны Израиля

"Она была на войне, в самом прямом смысле слова, когда служила во время обороны Израиля в полевой разведке. У нее закалка, которой многие могли бы позавидовать. Держится она очень сильно, очень мудро, не теряя ни самообладания, ни чувства юмора", - сказал Клювгант журналистам в четверг.