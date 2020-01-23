Путин и Штайнмайер обменялись рукопожатием на форуме в Израиле

Путин в четверг участвует в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Когда российский лидер пришел на мероприятие, он приветствовал принца Уэльского Чарльза и президента Франции Эммануэля Макрона, пройдя мимо вице-президента США Майка Пенса и Штайнмайера.

Штайнмайер выступил на форуме, отметив, что, спустя много лет после трагедии Второй мировой войны, испытывает груз ответственности. После этого он спустился в зал к остальным иностранным гостям, где поприветствовал принца Чарльза, Макрона, с которым в итоге обнялся, премьера и президента Израиля - Биньямина Нетаньяху и Реувена Ривлина.