Крашенинников рассказал о процессе внесения поправок в Конституцию

"Голосует Дума в трёх чтениях, затем Совет Федерации, затем субъектовые парламенты, затем подписывает президент. И после этого соответственно идёт общероссийское голосование. И, в зависимости от голосования, будет вступать или не вступать соответствующий закон и положения конституции", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы в четверг.