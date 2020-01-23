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Крашенинников рассказал о процессе внесения поправок в Конституцию
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о процессе внесения поправок в Конституцию

17:50 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Общероссийское голосование по изменению Конституции РФ будет проходить после того, как поправки к Основному закону подпишет президент, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
"Голосует Дума в трёх чтениях, затем Совет Федерации, затем субъектовые парламенты, затем подписывает президент. И после этого соответственно идёт общероссийское голосование. И, в зависимости от голосования, будет вступать или не вступать соответствующий закон и положения конституции", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы в четверг.
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Конституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
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