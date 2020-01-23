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"Дочка" оператора поездов в Крым занялась перевозками в электричках
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РИА Новости

"Дочка" оператора поездов в Крым занялась перевозками в электричках

17:53 23.01.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЭлектричка в Крыму
Электричка в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Электричка в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) начала перевозки в электричках на полуострове Крым, сообщили РИА Новости в компании.
ЮППК - "дочка" российской частной компании "Гранд Сервис Экспресс" по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования между материковой частью России и Крымом через мост. О планах пригородных перевозок в Крыму РИА Новости сообщали в ГСЭ в ноябре.
"Южная пригородная пассажирская компания совместно с Крымской железной дорогой приступили к перевозкам в пригородном сообщении на полуострове с начала текущего года", - сообщили в компании-перевозчике в четверг.
По словам представителя компании, на текущий момент пригородные поезда курсируют по 6 маршрутам, включая Симферополь-Севастополь и Керчь-Феодосия.
"На стадии обсуждения с КЖД и профильными органами субъектов РФ находятся вопросы привлечения нового подвижного состава, тарифной политики, предоставления льгот на перевозку отдельных категорий граждан, формирования графика движения поездов в соответствии с потребностями населения, разработки и внедрения комплексных программ развития пригородных железнодорожных перевозок на территории республики Крым", - добавили в ЮППК.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Гранд Сервис ЭкспрессКрымЭкономика
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