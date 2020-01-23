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В МИД заявили, что большинство рабочих из КНДР вернулись на родину
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РИА Новости

В МИД заявили, что большинство рабочих из КНДР вернулись на родину

17:39 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В России остаются около тысячи северокорейских рабочих, большинство уже вернулись на родину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она напомнила, что в соответствии с резолюцией СБ ООН до 22 декабря все северокорейские рабочие, которые получали доход на территории России, должны были покинуть страну.
"Большинство северокорейских рабочих уже покинули нашу страну. Оставшиеся же - это около тысячи человек - фактически таковыми больше не являются, поскольку срок действия выданных им разрешений на работу истек. Они не получают доход в России. Корейская сторона предпринимает необходимые меры с целью обеспечения их организованного выезда", - сказала она.
"Из-за объективных трудностей отправить всех до 22 декабря не получилось. Авиасообщение с Россией обслуживает только одна северокорейская авиакомпания, она выполняет не более двух рейсов в неделю. Возможности железнодорожного транспорта также ограничены. Все наши обязательства мы неукоснительно выполняем", - добавила она.
Аэропорт Судан в Пхеньяне
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Мария ЗахароваМИД РФСовет Безопасности ООНКНДРРоссияВ мире
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