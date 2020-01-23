В МИД заявили, что большинство рабочих из КНДР вернулись на родину

"Большинство северокорейских рабочих уже покинули нашу страну. Оставшиеся же - это около тысячи человек - фактически таковыми больше не являются, поскольку срок действия выданных им разрешений на работу истек. Они не получают доход в России. Корейская сторона предпринимает необходимые меры с целью обеспечения их организованного выезда", - сказала она.